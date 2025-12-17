Fondazione Santa Maria Nuova | l' ospedale svela i capolavori delle Stanze degli Avi

La Fondazione Santa Maria Nuova apre le porte delle celebri

Firenze, 17 dicembre 2025 – Sabato al Museo. Anche la Fondazione Santa Maria Nuova si veste a festa e nel weekend che precede le festività natalizie regala al pubblico un'apertura straordinaria: gli Uffici generali della Direzione dell'Azienda Sanitaria - conosciuti dagli storici dell'arte come "Le Stanze degli Avi" - saranno infatti visitabili sabato 20 in un'unica giornata, a numero limitato e con turni distribuiti la mattina e il pomeriggio per garantire la conservazione degli ambienti e una fruizione migliore degli spazi. L'accesso avverrà solo su prenotazione con donazione libera per sostenere le attività della Fondazione dedicate alla tutela e promozione del patrimonio artistico: la scadenza è prevista per venerdì 19 dicembre alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

