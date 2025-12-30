Roberta Marchesi è la nuova direttrice delle Cure Palliative terapia del dolore e hospice

Roberta Marchesi è stata nominata nuova direttrice delle Cure Palliative, Terapia del Dolore e Hospice dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a partire dal 16 dicembre 2025. Con questa nomina, si rafforza l’impegno dell’ospedale nel garantire servizi di qualità e assistenza dedicata ai pazienti in condizioni di fine vita e di gestione del dolore.

Bergamo. Dal 16 dicembre 2025 Roberta Marchesi è la nuova direttrice delle Cure Palliative, Terapia del Dolore e Hospic e dell’ASST Papa Giovanni XXIII. La nomina si inserisce nel segno della continuità clinica e organizzativa e valorizza competenze maturate dal 2007 in azienda, prima ai Riuniti e poi all’ Ospedale Papa Giovanni XXIII. Medico specialista in Anestesia e Rianimazione, Marchesi ha maturato competenze avanzate nella presa in carico con le cure palliative di pazienti adulti e pediatrici, nella gestione dei sintomi complessi nelle diverse fasi di malattia e nel trattamento del dolore acuto e cronico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

