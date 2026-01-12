A Cuneo, padre e figlio sono stati trovati deceduti in casa, con l’ipotesi di intossicazione da monossido di carbonio. Si tratta di un incidente probabilmente causato dall’accumulo di questo gas incolore e inodore, che rappresenta un rischio reale in ambienti domestici. La vicenda si è verificata a Guarene, suscitando attenzione sulle misure di sicurezza per prevenire simili tragedie.

Il monossido di carbonio sembra essere tornato ancora una volta a fare vittime. L’ultima drammatica vicenda consumatasi con ogni probabilità a causa dell’avvelenamento da inalazione di questo gas inodore e incolore, è avvenuta a Cuneo, più precisamente nella cittadina di Guarene. Una notizia sconvolgente che ha scosso l’intera comunità e che porta i nomi di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cuneo, padre e figlio trovati morti in casa: ipotesi di intossicazione da monossido

Leggi anche: Tragedia nel Cuneese, padre e figlio trovati morti in casa: probabile intossicazione da monossido di carbonio

Leggi anche: Padre e figlio trovati morti in casa: si indaga su una possibile intossicazione da monossido

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mamma disperata porta in tribunale il figlio tossicodipendente: “Voglio solo aiutarlo”; ++ Padre e figlio trovati morti in casa, intossicati dal monossido ++; Napoli, concerto «Quartieri Jazz» al Museo della Federico II; Fabio Testi: «Per Ursula Andress affittai un aereo da 1 milione di lire. Fenech? Dissero che il figlio era mio. Oggi ho una fidanzata di....

Intossicazione da monossido, padre e figlio 17enne trovati morti nel Cuneese - A dare l'allarme nella mattinata è stato un familiare delle due vittime, rinvenute in un'abitazione a Guarene. tg24.sky.it