Padre e figlio trovati morti in casa | si indaga su una possibile intossicazione da monossido

A Guarene, in provincia di Cuneo, sono stati trovati morti un padre e un figlio nell’abitazione. Le prime indagini indicano una possibile intossicazione da monossido di carbonio come causa del decesso. La procura ha avviato approfondimenti per chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Padre e figlio sono stati trovati morti in un’abitazione a Guarene, in provincia di Cuneo. Il decesso sarebbe dovuto, secondo una prima ricostruzione, ad una probabile intossicazione da monossido di carbonio. Le vittime sono Paolo Foglino, 57enne titolare di un noto ristorante di Alba (Cuneo), e il figlio 17enne Francesco. L'abitazione si trova nella frazione di Castelrotto, sulla strada per Alba.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

