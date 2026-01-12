Cultural Leonesa-Athletic Bilbao martedì 13 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita coperta a Leòn?

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Cultural Leonesa e Athletic Bilbao, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00. Scopri formazioni ufficiali, quote e pronostici. La partita si svolge a Leòn e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con l'Athletic Bilbao che attraversa un periodo di difficoltà rispetto alla passata stagione. Un’occasione per monitorare l’andamento di una delle squadre basche in questa fase della stagione.

Siamo solo a metà stagione ma l'Athletic Bilbao sembra destinato a vivere una stagione molto meno felice rispetto a quella appena passata: i baschi stanno avendo difficoltà piuttosto marcate in questa annata e stanno andando incontro anche a figure piuttosto magre, come quella appena fatta in Supercopa. I Leones sono stati umiliati dal Barcellona in

