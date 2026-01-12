Cultural Leonesa-Athletic Bilbao martedì 13 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi cercano il visto per i quarti di finale

Da infobetting.com 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Cultural Leonesa e Athletic Bilbao, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, evidenziando le sfide dei baschi nella stagione attuale. Nonostante le difficoltà, l'Athletic cerca di ottenere un risultato utile per avanzare ai quarti di finale, in un contesto di incertezza e obiettivi ancora da definire.

Siamo solo a metà stagione ma l’Athletic Bilbao sembra destinato a vivere una stagione molto meno felice rispetto a quella appena passata: i baschi stanno avendo difficoltà piuttosto marcate in questa annata e stanno andando incontro anche a figure piuttosto magre, come quella appena fatta in Supercopa. I Leones sono stati umiliati dal Barcellona in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

cultural leonesa athletic bilbao marted236 13 gennaio 2026 ore 21 00 formazioni quote pronostici i baschi cercano il visto per i quarti di finale

© Infobetting.com - Cultural Leonesa-Athletic Bilbao (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano il visto per i quarti di finale

Leggi anche: Athletic Bilbao-Oviedo (domenica 09 novembre 2025 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano il riscatto

Leggi anche: Real Sociedad-Atletico Madrid (domenica 04 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano di risollevarsi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dove vedere Barcellona-Athletic oggi in tv: la Supercoppa Spagnola in chiaro stasera, via app; Dove vedere Barcellona-Athletic Bilbao mercoledì in tv e streaming: canale, orario, formazioni della Supercoppa spagnola; ?? Copa del Rey: dates and kick-off times confirmed for the last 16; Barcellona-Athletic Bilbao 5-0: baschi spazzati via con Yamal, Rashford e Lewandowski in panchina.

cultural leonesa athletic bilbaoCultural Leonesa vs Athletic Bilbao: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa del Rey - Leonesa y los Leones definen la clasificación de Cuartos de Final, el martes 13 de enero. t13.cl

cultural leonesa athletic bilbao"Fui jugador y entrenador y soy socio, pero quiero ganar con todo al Athletic" - "Todo el mundo me dice que me hace mucha ilusión y sinceramente es un partido un tanto incómodo. mundodeportivo.com

A la Cultural Leonesa le toca la pedrea en el sorteo de Copa ante el Athletic Club de Bilbao - La eliminatoria de octavos de final se jugará a partido único, que se disputará entre los días 13 y 15 del presente mes de enero en el Reino de León ... diariodeleon.es

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.