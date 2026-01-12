Cultural Leonesa-Athletic Bilbao martedì 13 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I baschi cercano il visto per i quarti di finale

Analisi e aggiornamenti sulla sfida tra Cultural Leonesa e Athletic Bilbao, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle ore 21:00. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, evidenziando le sfide dei baschi nella stagione attuale. Nonostante le difficoltà, l'Athletic cerca di ottenere un risultato utile per avanzare ai quarti di finale, in un contesto di incertezza e obiettivi ancora da definire.

Siamo solo a metà stagione ma l'Athletic Bilbao sembra destinato a vivere una stagione molto meno felice rispetto a quella appena passata: i baschi stanno avendo difficoltà piuttosto marcate in questa annata e stanno andando incontro anche a figure piuttosto magre, come quella appena fatta in Supercopa. I Leones sono stati umiliati dal Barcellona in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

"Fui jugador y entrenador y soy socio, pero quiero ganar con todo al Athletic" - "Todo el mundo me dice que me hace mucha ilusión y sinceramente es un partido un tanto incómodo. mundodeportivo.com

A la Cultural Leonesa le toca la pedrea en el sorteo de Copa ante el Athletic Club de Bilbao - La eliminatoria de octavos de final se jugará a partido único, que se disputará entre los días 13 y 15 del presente mes de enero en el Reino de León ... diariodeleon.es

Una trentina di cm di neve caduta nelle scorse ore su Andorra stanno costringendo il club locale, in primis il presidente Gerard Piqué, agli straordinari per liberare il campo in vista della sfida casalinga con la Cultural Leonesa, "slittata" a questa sera alle o - facebook.com facebook

