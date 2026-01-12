Cultural Leonesa-Athletic Bilbao martedì 13 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita coperta a Leòn?

Analisi della sfida tra Cultural Leonesa e Athletic Bilbao, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle 21:00. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, con un'attenzione particolare alla copertura della partita a Leòn. Nonostante siamo a metà stagione, l'Athletic Bilbao mostra segnali di difficoltà rispetto all'anno precedente, evidenziando una fase complessa che potrebbe influenzare il risultato.

Siamo solo a metà stagione ma l’Athletic Bilbao sembra destinato a vivere una stagione molto meno felice rispetto a quella appena passata: i baschi stanno avendo difficoltà piuttosto marcate in questa annata e stanno andando incontro anche a figure piuttosto magre, come quella appena fatta in Supercopa. I Leones sono stati umiliati dal Barcellona in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

