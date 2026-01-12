Cultural Leonesa-Athletic Bilbao martedì 13 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Partita coperta a Leòn?
Analisi della sfida tra Cultural Leonesa e Athletic Bilbao, in programma martedì 13 gennaio 2026 alle 21:00. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, con un'attenzione particolare alla copertura della partita a Leòn. Nonostante siamo a metà stagione, l'Athletic Bilbao mostra segnali di difficoltà rispetto all'anno precedente, evidenziando una fase complessa che potrebbe influenzare il risultato.
Siamo solo a metà stagione ma l’Athletic Bilbao sembra destinato a vivere una stagione molto meno felice rispetto a quella appena passata: i baschi stanno avendo difficoltà piuttosto marcate in questa annata e stanno andando incontro anche a figure piuttosto magre, come quella appena fatta in Supercopa. I Leones sono stati umiliati dal Barcellona in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Cultural Leonesa-Athletic Bilbao (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano il visto per i quarti di finale
Leggi anche: Athletic Bilbao-Getafe (sabato 25 ottobre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta a San Mamès?
Dove vedere Barcellona-Athletic oggi in tv: la Supercoppa Spagnola in chiaro stasera, via app; Qualificazioni | Giorno 2, Match 1 (ES5) Australian Open; Barcellona-Athletic Bilbao 5-0: baschi spazzati via con Yamal, Rashford e Lewandowski in panchina; ?? Copa del Rey: dates and kick-off times confirmed for the last 16.
Leonesa-Bilbao: dove vedere la Copa del Rey in streaming e in TV - Bilbao: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Copa del Rey su Sisal, GoldBet e Lottomatica ... msn.com
Una trentina di cm di neve caduta nelle scorse ore su Andorra stanno costringendo il club locale, in primis il presidente Gerard Piqué, agli straordinari per liberare il campo in vista della sfida casalinga con la Cultural Leonesa, "slittata" a questa sera alle o - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.