Crans-Montana parla il padre di un ferito | Nessun indagato nel Comune dopo 12 giorni

Dopo dodici giorni dall’incidente a Crans-Montana, il padre di una delle persone ferite esprime preoccupazione, sottolineando che, nonostante gli arresti confermati, nel Comune non sono ancora stati individuati indagati. La famiglia si trova in stato di sconcerto, evidenziando la mancanza di chiarimenti ufficiali e l’attesa di risposte definitive sulla vicenda.

«Per quanto ci riguarda come familiari dei feriti, tutti uniti, qui al Niguarda c’è sconcerto perché è vero che sono stati confermati gli arresti, ma sono passati dodici giorni e non c’è ancora un indagato nel Comune di Crans-Montana ». A sottolinearlo è Umberto Marcucci, padre di Manfredi, il ragazzo romano di 16 anni ricoverato, insieme ad altri undici feriti, nell’ospedale milanese.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

