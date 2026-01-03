Crans Montana 14 gli italiani feriti 6 ancora dispersi Ipotesi di omicidio colposo ma al momento nessun indagato

A Crans-Montana, durante i festeggiamenti di Capodanno, si è verificata una grave tragedia che ha coinvolto italiani, con 14 feriti e 6 ancora dispersi. Sulla vicenda, si ipotizza un omicidio colposo, ma al momento non ci sono indagati. La situazione rappresenta uno degli eventi più drammatici recenti per la comunità italiana e per le autorità svizzere.

La tragedia scoppiata durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera, ha trasformato i festeggiamenti per il nuovo anno in uno dei peggiori drammi della storia recente del Paese. L'incendio divampato all'interno del disco bar Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera, ha causato almeno 40 morti, di cui 4 identificati, e 121 feriti di cui 5 non identificati, fa sapere l'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado. Tra i feriti anche 14 cittadini italiani, mentre sei italiani risulterebbero ancora dispersi. La polizia cantonale del Vallese ha identificato formalmente i corpi di quattro cittadini svizzeri, due donne di 16 e 21 anni e due uomini di 16 e 18 anni, che sono stati riconsegnati alle famiglie. La procuratrice Beatrice Pilloud ha confermato che i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti sono stati ascoltati come testimoni e sono attualmente considerati innocenti

Crans Montana, sono 14 i feriti italiani. Identificati sei corpi, non ci sono connazionali - Al momento nessuna ipotesi di reato e nessun indagato per l'incendio al disco bar Constellation di Crans- ansa.it

Incendio al Constellation di Crans-Montana: salgono a 14 i feriti italiani. Identificati sei corpi, nessun connazionale tra le vittime - L’ipotesi più probabile è una candela su una bottiglia di champagne. laprovinciadivarese.it

Il locale Le Constellation di Crans-Montana ha chiuso tutti i profili social. Ma su TripdAvisor si possono vedere ancora le foto degli interni e c'è un dettaglio non sfugge all'attenzione - facebook.com facebook

Chiara Costanzo dispersa a Crans-Montana, il padre della 16enne: “Dolore sordo: la mia amata non c’è più" x.com

