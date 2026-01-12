Crans-Montana oggi la decisione sull’arresto di Moretti

Oggi a Crans-Montana si svolgono le verifiche ufficiali relative all’arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation, coinvolto nell’indagine sulla sparatoria di Capodanno. La decisione finale sarà determinante per chiarire le responsabilità e proseguire con le indagini. La vicenda rimane sotto osservazione mentre si attendono eventuali aggiornamenti ufficiali.

(Adnkronos) – Ore decisive per la conferma dell’arresto di Jacques Moretti, il titolare del locale Le Constellation di Crans Montana teatro della strage di Capodanno. Moretti è in custodia cautelare da venerdì 9 gennaio e oggi potrebbe arrivare la decisione del Tribunale vallesano per le Misure coercitive sulla convalida dell’arresto. La moglie di Moretti, Jessica, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

