Crans-Montana la svolta dall’Italia | la decisione dopo l’arresto di Jacques Moretti

A seguito dell’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation a Crans-Montana, si sono susseguite decisioni che segnano una svolta nella gestione degli affari italiani nella zona. Dopo ore di interrogatorio presso il tribunale di Sion, le autorità cantonali hanno preso provvedimenti importanti. Questo evento rappresenta un punto di svolta nelle relazioni tra Italia e Svizzera riguardo alle attività commerciali e alle indagini in corso.

Strage Crans-Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini - Montana, da accuse a proprietari a mancati controlli: il punto sulle indagini ... tg24.sky.it

Crans-Montana, il cambio di passo della procura sui Moretti. Indaga anche l'Italia. «Non colposo, ma omicidio volontario» - Dopo un interrogatorio fiume di oltre sei ore e mezza Jacques Moretti , chiacchierato imprenditore francese e titolare del disco bar Le Constellation di Crans- msn.com

L'inchiesta sulla strage di Crans-Montana si amplia: i video e i contenuti digitali del locale sarebbero stati cancellati dopo il rogo che ha ucciso 40 persone - facebook.com facebook

La strage di Crans-Montana. C'è ancora apprensione per i nostri connazionali feriti nell'incendio, ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. I familiari uniti nella battaglia per chiedere verità e giustizia x.com

