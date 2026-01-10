Crans-Montana la svolta dall’Italia | la decisione dopo l’arresto di Jacques Moretti
A seguito dell’arresto di Jacques Moretti, titolare del locale Le Constellation a Crans-Montana, si sono susseguite decisioni che segnano una svolta nella gestione degli affari italiani nella zona. Dopo ore di interrogatorio presso il tribunale di Sion, le autorità cantonali hanno preso provvedimenti importanti. Questo evento rappresenta un punto di svolta nelle relazioni tra Italia e Svizzera riguardo alle attività commerciali e alle indagini in corso.
L’uscita è avvenuta lontano da occhi e flash, dal retro dell’austero palazzo giudiziario di Sion. Dopo oltre sei ore e mezza di interrogatorio, Jacques Moretti, titolare del disco bar Le Constellation, è stato fatto salire su un cellulare della polizia cantonale del Vallese. Un epilogo che segna un punto di svolta nell’inchiesta sul rogo di Capodanno che ha sconvolto Crans-Montana, costato la vita a quaranta persone e lasciato decine di feriti. Moretti è indagato insieme alla moglie per omicidio, lesioni e incendio, e su di lui ora pende una richiesta di arresto. Al momento è in stato di fermo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
