Crans-Montana l' incredibile vita dei Moretti | auto di lusso col bonus Covid

Crans-Montana, luogo di eventi passati complessi, ospita la vicenda di Jacques Moretti, proprietario del lounge bar “Le Constellation”. La sua storia comprende un passato giudiziario articolato, tra periodi in carcere e condanne per vari reati. Recentemente, si è parlato anche delle sue auto di lusso acquistate con il bonus Covid, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse pubbliche e sulla vita di un personaggio al centro di numerosi eventi storici.

Nel passato turbolento di Jacques Moretti, il proprietario del lounge bar "Le Constellation" di Crans-Montana, teatro della strage di Capodanno che ha strappato la vita a quaranta giovani, non ci sono "soltanto" un soggiorno in carcere in Savoia tra novembre 2005 e marzo 2006 con l'accusa di truffa, rapimento e sequestro di persona, una condanna nel 2008 per sfruttamento della prostituzione aggravato e un'altra per frode al sistema di aiuti statali per l'alloggio francese (Apl) nel 2010. Il 49enne di origine corse e la moglie Jessica erano finiti nel 2020 nel mirino della giustizia vallesana per un altro motivo: con i prestiti del Covid elargiti agli esercizi pubblici durante la pandemia si erano comprati una Maserati, come rivelato dal quotidiano domenicale SonntagsZeitung.

