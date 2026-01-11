Crans Montana dai prestiti Covid per la Maserati alle denunce dei dipendenti | chi sono i Moretti

Crans Montana è al centro di attenzione per i prestiti Covid concessi ai Moretti, proprietari di un bar, e alle relative controversie. Nel marzo 2020, la coppia avrebbe ricevuto un prestito di 75.500 franchi, circa il 10% del fatturato del locale durante la pandemia. La vicenda coinvolge anche denunce da parte dei dipendenti, sollevando interrogativi sulle modalità di accesso ai finanziamenti e sulle condizioni aziendali.

Nel marzo del 2020, la coppia avrebbe ricevuto un prestito di 75.500 franchi, ovvero una cifra corrispondente a circa il 10% del fatturato del bar durante la pandemia. Parte di quella somma sarebbe stata poi utilizzata per l'acquisto di un'auto di lusso: una Maserati dal costo di 33mila franchi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, dai prestiti Covid per la Maserati alle denunce dei dipendenti: chi sono i Moretti Leggi anche: Crans-Montana, Jacques e Jessica Moretti indagati anche nel 2020: «Comprarono una Maserati con i fondi Covid» Leggi anche: Crans-Montana, indagini del 2020 sui coniugi Moretti: prestito Covid da 75.500 franchi svizzeri usato per comprare una Maserati Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. A Charlie Hebdo ridono pure della strage di Crans-Montana. Proteste per la vignetta: limite superato; La giornata nera dei treni, il racconto: «Cavi elettrici staccati e caduti su un Frecciarossa»; Strage di Crans Montana: manette per Jacques Moretti e domiciliari per la moglie. La Bentley da 300k dopo la condanna in Francia, Le Constellation e tutto quello che non torna; Crans Montana, il padre di Elsa Rubino, 15enne ricoverata a Zurigo: «Ha ustioni sul 60% del corpo, stava per morire per un'infezione..... “Anche con il Covid!”. Crans-Montana, nuove scoperte shock sui Moretti - Non è la prima volta che i nomi di Jessica e Jacques Moretti finiscono sotto la lente della giustizia vallesana. thesocialpost.it

Crans-Montana, due precedenti indagini sui coniugi Moretti prima del tragico incendio - I gestori del bar Le Constellation erano già finiti nel mirino delle autorità vallesane per i prestiti Covid e presunte irregolarità sul lavoro. vanityfair.it

I prestiti Covid spesi per la Maserati e la denuncia dei dipendenti: le altre indagini sui Moretti - Montana, erano già finiti nel mirino della giustizia vallesana, senza però essere mai condannati ... msn.com

Notizia appena arrivata! Dal Niguarda di Milano, proprio in queste ore. Alcuni dei ragazzi di Crans-Montana hanno ricominciato a muoversi! C’è chi è stato estubato, chi riesce a stare in piedi per qualche minuto, chi cammina lentamente appoggiandosi - facebook.com facebook

Barletta, il sindaco: «dopo Crans Montana attivare commissione comunale di vigilanza sui locali» x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.