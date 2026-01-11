Crans-Montana le ammissioni dei Moretti | L' uscita di sicurezza chiusa col chiavistello dietro i corpi ammassati Ho provato a salvare la cameriera

Le indagini sulla tragedia del Constellation a Crans-Montana rivelano i dettagli di una notte di San Silvestro tragica, con testimoni che descrivono l’uscita di sicurezza chiusa e tentativi di soccorso. Le testimonianze dei Moretti offrono un quadro delle circostanze e delle difficoltà affrontate durante la tragedia, evidenziando la complessità di un evento che ha segnato profondamente la comunità.

Le indagini sulla tragedia del Constellation di Crans-Montana squarciano il velo su una notte di San Silvestro trasformatasi in strage. Il racconto dell'orrore Tra le macerie fumanti del. 🔗 Leggi su Leggo.it

