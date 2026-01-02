Da Crans-Montana al Coconut Grove | gli incendi più gravi nei locali notturni

Gli incendi nei locali notturni rappresentano un rischio grave e spesso con conseguenze tragiche. Recentemente, a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio nel bar-discoteca La Constellation ha causato numerose vittime e feriti, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza adeguate. Questi eventi sottolineano la necessità di attenzione e prevenzione nei luoghi di aggregazione, per tutelare la vita di chi vi trascorre momenti di svago.

La notte di Capodanno si è trasformata in tragedia nella località sciistica svizzera di Crans-Montana, dove un incendio scoppiato nel bar-discoteca La Constellation ha causato almeno 47 morti e oltre 100 feriti, secondo le autorità. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno del locale affollato, riaccendendo l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza antincendio in spazi chiusi destinati all’intrattenimento. Nel corso degli anni, incendi in bar, discoteche e sale da concerto hanno provocato alcuni dei più gravi disastri civili, spesso aggravati da materiali infiammabili, sovraffollamento e dall’uso di effetti pirotecnici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

