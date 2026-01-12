Crans Montana Sala | Anche a Milano molti locali notturni sono seminterrati non a norma

A Milano, molti locali notturni sono situati in spazi seminterrati e non sempre rispettano le normative di sicurezza. Lo ha affermato Sala, sottolineando che, sebbene a Crans Montana siano state riscontrate carenze, anche nella nostra città c’è ancora molto da migliorare per garantire sicurezza e conformità. È importante intervenire per assicurare ambienti adeguati e rispettosi delle normative vigenti.

"A Crans Montana certamente le misure non sono state adeguate, ma anche qui da noi c'è molto da fare". Così il sindaco di Milano Beppe Sala, parlando dei feriti in cura al Niguarda, chiede più controlli sulla sicurezza nei locali notturni della città. Il primo cittadino ne ha parlato lunedì 12.

Crans-Montana, il trasferimento di Leonardo al Niguarda: è il 12esimo giovane ricoverato a Milano - Viaggio in elicottero con la madre, rientra anche il padre. affaritaliani.it

Mentre si attende la decisione dei giudici svizzeri sulla convalida degli arresti a loro carico, emergono nuovi particolari sul passato della coppia proprietaria del “Le Constellation” in cui si è consumata la strage di Crans Montana. - facebook.com facebook

Sébastien Fanti: «Avete scelto di illustrare la tragedia di Crans-Montana con un disegno infantile, non sono più Charlie» x.com

