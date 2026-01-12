Crans-Montana convalidato l' arresto di Jacques Moretti | Rischio di fuga

A Crans-Montana, è stato convalidato l'arresto di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation insieme alla moglie Jessica. L'arresto è stato motivato dal rischio di fuga, in relazione all'incendio della notte di Capodanno che ha causato la morte di 40 adolescenti e ustioni a oltre 120 persone. La vicenda resta al centro dell'attenzione per le sue implicazioni giudiziarie e di sicurezza.

È stato convalidato l'arresto di Jacques Moretti, proprietario insieme alla moglie Jessica del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno sono morti in un incendio 40 adolescenti e altri 121 sono rimasti più o meno gravemente ustionati. Custodia cautelare di tre mesi per.

Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti - Il titolare del Constellation avrebbe ammesso che la porta di emergenza era bloccata dall'interno.

FLASH: Crans Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti. Il titolare del bar della tragedia in carcere per almeno 3 mesi

Crans-Montana: arrestato Moretti, il titolare del bar della strage

Strage di Crans-Montana. Per Jacques Moretti convalidato l'arresto in Svizzera. «Custodia cautelare di 3 mesi» - facebook.com facebook

Sébastien Fanti: «Avete scelto di illustrare la tragedia di Crans-Montana con un disegno infantile, non sono più Charlie» x.com

