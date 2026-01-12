Crans-Montana convalidato l'arresto di Jacques Moretti | tre mesi di custodia per il rischio fuga
Il tribunale del Cantone Vallese ha convalidato l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, coinvolto nell’incidente di Capodanno a Crans Montana. L’uomo è stato posto in custodia per tre mesi, a causa del rischio di fuga. La decisione si basa sulle indagini in corso riguardanti l’evento tragico avvenuto nella località svizzera.
Convalidato dal tribunale del Cantone Vallese l’arresto di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Crans Montana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. I pm di Roma invieranno rogatoria in Svizzera
Leggi anche: Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. Resta libera la moglie
Crans Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. Bove trasferito al Niguarda; Crans-Montana, Moretti esce dal carcere? Business e ombre, Maserati comprata col prestito covid; Crans-Montana, attesa oggi la decisione sulla convalida del fermo di Moretti; L’arresto di Jacques Moretti | video.
Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. I pm di Roma invieranno rogatoria in Svizzera - Il tribunale svizzero convalida l'arresto del titolare del Constellation. ilfattoquotidiano.it
Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti - Il titolare del Constellation avrebbe ammesso che la porta di emergenza era bloccata dall'interno. rainews.it
FLASH: Crans Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti. Il titolare del bar della tragedia in carcere per almeno 3 mesi - E' stato convalidato l'arresto di Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 ... affaritaliani.it
Strage di Crans-Montana. Per Jacques Moretti convalidato l'arresto in Svizzera. «Custodia cautelare di 3 mesi» - facebook.com facebook
Sébastien Fanti: «Avete scelto di illustrare la tragedia di Crans-Montana con un disegno infantile, non sono più Charlie» x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.