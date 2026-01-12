Crans-Montana | convalidato l’arresto di Jacques Moretti
Il Tribunale di Crans-Montana ha convalidato per tre mesi la custodia cautelare di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation, coinvolto nell’incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime. La decisione si basa sulle indagini in corso, che mirano a chiarire le responsabilità dell’accaduto e a garantire il rispetto della legge.
Il Tribunale vallesano ha convalidato per tre mesi la custodia cautelare di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation, a Crans-Montana, in relazione all’incendio in cui sono morte 40 persone a Capodanno. Lo riportano i media svizzeri. Per Jessica Moretti, moglie e co-proprietaria, erano stati chiesti gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. “Rischio di fuga”. La procuratrice generale del Vallese Beatrice Pilloud, aveva motivato le sue decisioni con “una nuova analisi dettagliata del rischio di fuga “. In particolar modo su Jacques Moretti: “Tenuto conto delle sue dichiarazioni, del suo percorso di vita e della sua situazione in Svizzera e all’estero” si è ritenuto che ci fosse un “rischio di fuga concreto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
