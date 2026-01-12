Crans-Montana | convalidato l’arresto di Jacques Moretti

Da lapresse.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Crans-Montana ha convalidato per tre mesi la custodia cautelare di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation, coinvolto nell’incendio di Capodanno che ha causato 40 vittime. La decisione si basa sulle indagini in corso, che mirano a chiarire le responsabilità dell’accaduto e a garantire il rispetto della legge.

 Il Tribunale vallesano ha convalidato per tre mesi la custodia cautelare di Jacques Moretti, titolare del bar Le Constellation, a Crans-Montana, in relazione all’incendio in cui sono morte 40 persone a Capodanno. Lo riportano i media svizzeri. Per Jessica Moretti, moglie e co-proprietaria, erano stati chiesti gli arresti domiciliari  con  braccialetto elettronico. “Rischio di fuga”. La procuratrice generale del Vallese Beatrice Pilloud, aveva motivato le sue decisioni con “una nuova analisi dettagliata del  rischio di fuga “. In particolar modo su Jacques Moretti: “Tenuto conto delle sue dichiarazioni, del suo percorso di vita e della sua situazione in Svizzera e all’estero” si è ritenuto che ci fosse un “rischio di fuga concreto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

crans montana convalidato l8217arresto di jacques moretti

© Lapresse.it - Crans-Montana: convalidato l’arresto di Jacques Moretti

Leggi anche: Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. I pm di Roma invieranno rogatoria in Svizzera

Leggi anche: Crans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti: tre mesi di custodia per il rischio fuga

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

crans montana convalidato l8217arrestoCrans-Montana, convalidato l’arresto di Jacques Moretti. I pm di Roma invieranno rogatoria in Svizzera - Il tribunale svizzero convalida l'arresto del titolare del Constellation. ilfattoquotidiano.it

crans montana convalidato l8217arrestoCrans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti - Il titolare del Constellation avrebbe ammesso che la porta di emergenza era bloccata dall'interno. rainews.it

crans montana convalidato l8217arrestoFLASH: Crans Montana, convalidato l'arresto di Jacques Moretti. Il titolare del bar della tragedia in carcere per almeno 3 mesi - E' stato convalidato l'arresto di Jacques Moretti, il titolare del bar Le Constellation di Crans Montana, in Svizzera, teatro della tragedia di Capodanno nella quale hanno perso la vita almeno 40 ... affaritaliani.it

Crans-Montana, il punto sulle indagini dopo l'arresto dei Moretti - 1Mattina News 12/01/2026

Video Crans-Montana, il punto sulle indagini dopo l'arresto dei Moretti - 1Mattina News 12/01/2026

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.