Crans-Montana, convalidato arresto Jacques Moretti

Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation, coinvolto nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. La decisione si inserisce nelle indagini in corso per accertare le responsabilità e chiarire le cause dell’incendio che ha interessato il locale durante le festività.

Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l’arresto di Jacques Moretti, titolare del Constellation, il locale in cui è divampato il rogo di Capodanno. Servizio di Ugo Scali. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

