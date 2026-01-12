Crans-Montana convalidato arresto Jacques Moretti

Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l’arresto di Jacques Moretti, proprietario del locale Constellation, coinvolto nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. La decisione si inserisce nelle indagini in corso per accertare le responsabilità e chiarire le cause dell’incendio che ha interessato il locale durante le festività.

Il Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto di Jacques Moretti, titolare del Constellation, il locale in cui è divampato il rogo di Capodanno. Servizio di Ugo Scali. TG2000.

Strage Crans-Montana: “Indagini già estese all’amministrazione comunale, procura svizzera pronta ad estenderle anche ad altri settori se necessario”. L'Ambasciatore d'Italia, Gian Lorenzo Cornado, dopo l’incontro con la procuratrice generale del Canton Vall - facebook.com facebook

Confermati gli arresti a Moretti Sì. Ma leggete bene cosa scrivono i giudici. Il commento di Giuseppe De Lorenzo Crans-Montana, l'arresto non serve a punire l'indagato x.com

