Crans-Montana come stanno gli 11 feriti all' ospedale Niguarda | La situazione clinica è estremamente seria Tre sono in condizioni critiche

Gli 11 italiani feriti nella strage di Crans-Montana sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda, dove la situazione clinica di alcuni è molto grave. Attualmente, tre sono in condizioni critiche e le cure necessitano di diverse settimane. La valutazione medica evidenzia come le operazioni e le terapie richiederanno un tempo significativo per il recupero, in un quadro di prognosi ancora riservata.

