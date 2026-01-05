Crans-Montana come stanno gli 11 feriti all' ospedale Niguarda | La situazione clinica è estremamente seria Tre sono in condizioni critiche
Gli 11 italiani feriti nella strage di Crans-Montana sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda, dove la situazione clinica di alcuni è molto grave. Attualmente, tre sono in condizioni critiche e le cure necessitano di diverse settimane. La valutazione medica evidenzia come le operazioni e le terapie richiederanno un tempo significativo per il recupero, in un quadro di prognosi ancora riservata.
Richiederanno diverse settimane, «come minimo», le cure a cui sono sottoposti gli italiani feriti nella strage di Crans-Montana. E sarà una «vera e propria. 🔗 Leggi su Leggo.it
