Crans-Montana Bertolaso al Niguarda | Un ragazzo ha appreso qui che il suo migliore amico è morto
A Crans-Montana, Bertolaso ha raccontato di un ragazzo che, arrivato con la madre, ha appreso della morte del suo migliore amico. La famiglia è stata accompagnata dai nostri psicologi, per offrire supporto in un momento difficile. Questo episodio evidenzia l'importanza di assistenza e attenzione alle persone colpite da situazioni di grave perdita.
“Un ragazzo è arrivato con la mamma, che è molto provata e le abbiamo messo a fianco i nostri psicologi. Perché poi hanno saputo, arrivando, che il migliore amico di questo ragazzo purtroppo è deceduto. Le condizioni del ragazzo sono migliori di quelle che temevamo. La prognosi è molto riservata però è abbastanza positiva. Adesso va in terapia intensiva e questa sera lo valutiamo di nuovo”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in un punto stampa all’ospedale Niguarda di Milano in merito all’incendio della notte di Capodanno a Crans-Montana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
