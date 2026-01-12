Cosa resta dell’esperienza della linea Milano-Mortara dopo la chiusura di Porta Genova? Pessimi risultati

Dopo la chiusura di Porta Genova, la linea Milano-Mortara ha registrato risultati deludenti. La decisione di spostare il punto di arrivo a Rogoredo ha suscitato riflessioni sull’impatto di questa modifica sul servizio e sui viaggiatori. L’evento commemorativo con treni d’epoca ha evidenziato l’importanza storica della tratta, ma non ha comunque invertito le tendenze negative di utilizzo e soddisfazione degli utenti.

