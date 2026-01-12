Cosa resta dell’esperienza della linea Milano-Mortara dopo la chiusura di Porta Genova? Pessimi risultati
Dopo la chiusura di Porta Genova, la linea Milano-Mortara ha registrato risultati deludenti. La decisione di spostare il punto di arrivo a Rogoredo ha suscitato riflessioni sull’impatto di questa modifica sul servizio e sui viaggiatori. L’evento commemorativo con treni d’epoca ha evidenziato l’importanza storica della tratta, ma non ha comunque invertito le tendenze negative di utilizzo e soddisfazione degli utenti.
di Claudio Pirola In occasione della chiusura definitiva della stazione ferroviaria di Porta Genova a Milano lo scorso 13 dicembre (sarà ora Rogoredo il nuovo punto di arrivo), l’Assessorato ai Trasporti della Regione Lombardia ha organizzato “un treno d’epoca composto da carrozze Centoporte degli anni ’30 e Corbellini degli anni ’50, trainato da locomotive a vapore in doppia trazione asimmetrica” che ha percorso AR la tratta Milano-Mortara. Al di là dell’impatto scenografico, cosa rimane dell’esperienza di una linea sulla carta importante che serve, oltre a Milano, città tutt’altro che secondarie come Abbiategrasso, Vigevano, Mortara ed Alessandria ma considerata – dati alla mano – tra le peggiori d’Italia? Le ragioni di tutto ciò non sono casuali, essendo le responsabilità sul piano politico chiaramente individuabili a vari livelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
