Ex Ilva a Genova Ministero Comune e Regione dopo l’incontro a Roma | Impegno sulla linea dello zincato nessun piano di chiusura

Armando Palombo, delegato della Fiom, dopo le notizie arrivate dall’incontro a Roma: Riprendiamo l’attività da domani. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva a Genova. Ministero, Comune e Regione dopo l’incontro a Roma: “Impegno sulla linea dello zincato, nessun piano di chiusura”

5000 operai dell'Ilva in sciopero sfilano a Genova per chiedere garanzie sul futuro della siderurgia Un comparto strategico che il ministro del Made in Italy Urso si ostina a non vedere In piazza scontri tra i metalmeccanici e la polizia

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... ilpost.it scrive

Ex Ilva: attesa per l'esito dell'incontro al ministero e la strategia della Fiom, Palombo "Se andrà male vedremo, è come una partita a scacchi" - "Questa giornata la viviamo con calma e sangue freddo. Come scrive genovatoday.it

Protesta ex Ilva: cosa succede oggi, incontro a Roma e aggiornamenti viabilità - Continua il blocco stradale a Cornigliano, attesa per il tavolo di confronto tra il ministro Urso, la sindaca Salis e il presidente della Regione Bucci ... Come scrive genovatoday.it

Ex Ilva, lacrimogeni sugli operai. Bucci: “Dateci altro acciaio” - Il governatore al tavolo di oggi al ministero: “A Genova materiale non solo da Taranto ma da altri siti” ... Segnala repubblica.it

Ex Ilva, Uil: “aggrediti a Genova i segretari della Uilm da persone con la felpa della Fiom. Atto terroristico”. Replica la Cgil: “sempre opposti al terrorismo” - Ilva, e non solo per il futuro sempre più incerto del polo ... Scrive ildiariodellavoro.it

Ilva, operai in rivolta a Genova: tende in strada e traffico bloccato per la chiusura di un reparto - Lo sciopero non si fermerà fino a quando il ministro Urso non garantirà il funzionamento del reparto di zincatura ... Segnala ilfattoquotidiano.it