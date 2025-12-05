Ex Ilva presidio a Genova Ministero Comune e Regione dopo l’incontro a Roma | Impegno sulla linea dello zincato nessun piano di chiusura

Armando Palombo, delegato della Fiom, ha detto che “questi giorni di sciopero sono stati un investimento” e che “dobbiamo mandare un messaggio a questo Paese”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, presidio a Genova. Ministero, Comune e Regione dopo l’incontro a Roma: “Impegno sulla linea dello zincato, nessun piano di chiusura”

Ex Ilva: presidio lavoratori in attesa risposte riunione Mimit. Sindaca e governatore a Roma per incontrare ministro Urso ow.ly/sqfB106rjIx #ANSA Vai su X

Presidio notturno dei lavoratori ex Ilva a Cornigliano. Domani il vertice a Roma - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, continua il presidio a Genova in attesa di notizie dal vertice di Roma - Armando Palombo, delegato della Fiom, ha detto che “questi giorni di sciopero sono stati un investimento” e che “dobbiamo mandare un messaggio a questo Paese” ... Scrive ilsecoloxix.it

I lavoratori dell’ex ILVA di Genova temono di perdere tutto - Il governo ha ipotizzato di spostare gran parte della produzione a Novi Ligure, sono ricominciate grosse proteste ... Da ilpost.it

Ex Ilva, continua il presidio: ancora chiusa piazza Savio. Domani sciopero generale dei metalmeccanici - I lavoratori di ex Ilva, in protesta da lunedì, non fermano la lotta: "Da qui non ci muoviamo" hanno ripetuto, in attesa dell’incontro a Roma di venerdì dove si risiederanno al tavolo per trattare il ... Come scrive primocanale.it

Ex Ilva, Uil: “aggrediti a Genova i segretari della Uilm da persone con la felpa della Fiom. Atto terroristico”. Replica la Cgil: “sempre opposti al terrorismo” - Ilva, e non solo per il futuro sempre più incerto del polo ... Lo riporta ildiariodellavoro.it

Continua il presidio dei lavoratori ex Ilva, oggi l'incontro a Roma sul futuro dello stabilimento - Intorno alle 8:30 ci sarà la consueta assemblea davanti alla portineria dalla fabbrica, rimane però l’incognita su quello che sarà. Si legge su primocanale.it

Ex Ilva Genova, il presidio non si ferma: il Ponente ancora bloccato mentre i sindacati preparano lo sciopero generale - Genova ancora bloccata dal presidio ex Ilva: ponente isolato, nuovi cortei possibili e sciopero generale domani in attesa del vertice decisivo di venerdì a Roma. ligurianotizie.it scrive