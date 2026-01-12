Coppa Italia Roma-Torino | Bonacina l’arbitro dell’ottavo

Per l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Roma e Torino, in programma domani alle 21:00 allo Stadio Olimpico, sarà l’arbitro Antonio Giua Bonacina a dirigere la partita. La sua designazione fa parte del consueto calendario di assegnazioni ufficiali, garantendo l’applicazione delle norme e una gestione equilibrata dell’incontro.

Per l'ottavo di finale in programma domani alle 21:00 allo Stadio Olimpico, la scelta è caduta su Antonio Giua Bonacina. Per il fischietto sarà la prima direzione con la Roma. Bonacina, invece, ha già arbitrato il Torino cinque volte in Serie A, con un bilancio di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta per i granata. Completano la squadra arbitrale Cipressa e Politi come assistenti, Marinelli quarto uomo. Al VAR ci sarà Paolo Mazzoleni, con Paganessi come AVAR. Mazzoleni ha già incrociato la Roma in Coppa Italia in due occasioni: la pesante sconfitta per 7-1 contro la Fiorentina nel 2019 e il ko interno contro la Cremonese nel 2023, gara segnata da proteste giallorosse per un rigore non concesso.

