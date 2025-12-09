Arbitro Torino Milan il giudizio nei confronti dell’arbitro Chiffi dopo ieri sera

L'arbitro Chiffi ha diretto il match Torino-Milan, suscitando discussioni e giudizi tra tifosi e addetti ai lavori. La valutazione della sua prestazione, con un voto di 5,5 secondo La Gazzetta dello Sport, riflette le opinioni sulla sua gestione di una partita ricca di momenti controversi.

Arbitro Torino Milan, come giudicare l'arbitro Chiffi durante il match 5,5: è questo il voto dell'arbitro Chiffi, che ha diretto Torino-Milan, secondo La Gazzetta dello Sport. La motivazione è la seguente: «Valuta con logica (e vicinanza) la genesi del 2-0 e con inflessibilità il contatto fra Pedersen e Saelemaekers prima del tiro di Adams».

