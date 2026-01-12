Roma-Torino Coppa Italia | le probabili formazioni

La sfida tra Roma e Torino, valida per gli ottavi di Coppa Italia, si svolgerà martedì 13 gennaio alle 21:00 all’Olimpico. Dopo la vittoria contro il Sassuolo, entrambe le squadre si preparano a questa importante sfida, analizzando le probabili formazioni. Un incontro che promette equilibrio e attenzione tattica, con l’obiettivo di avanzare nel torneo.

Archiviato il successo sul Sassuolo, la Roma cambia subito registro: martedì 13 gennaio, ore 21:00, all’Olimpico arriva il Torino per gli ottavi di Coppa Italia. Gian Piero Gasperini valuta qualche rotazione, senza uscire dall’emergenza. In porta resta Svilar; davanti, con Mancini squalificato, il terzetto va verso Ghilardi–Ziolkowski–Hermoso. Sulle fasce Celik e Wesley. In mezzo rientra Cristante dopo la squalifica, con Pisilli favorito su Koné per una maglia dall’inizio. Davanti scelte obbligate: Soulé ed El Shaarawy a supporto di Dybala. Dall’altra parte, Marco Baroni pensa al 3-5-2. Ballottaggio in porta IsraelPaleari; difesa con Ismajli–Maripán–Coco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

