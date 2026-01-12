Convocazione del Consiglio Provinciale per venerdì 16 gennaio alle 12
È stata convocata una riunione del Consiglio Provinciale di Salerno, che si terrà venerdì 16 gennaio alle ore 12:00. La convocazione è stata disposta con decreto n. 4 del 12 gennaio 2026 dal Presidente Vincenzo Napoli. L’ordine del giorno sarà comunicato successivamente.
Con decreto n. 4 del 12 gennaio 2026, il Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli convoca il Consiglio Provinciale per il giorno 16 gennaio, alle 12:00.Si ricorda inoltre che la seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming dal canale istituzionale youtube che si trova al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: “La Volta Buona”, gli ospiti da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio
Leggi anche: Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2026. Seduci & Scappa davanti a tutti con 16,5%, Quarto Grado al 12,1%
Bandecchi, grave per famiglie abbandono Consiglio Provincia - Il presidente della Provincia di Terni Stefano Bandecchi giudica "estremamente grave e irrispettoso delle richieste delle famiglie e del mondo della scuola quanto accaduto martedì in occasione della ... ansa.it
Consiglio Comunale di venerdì 9 gennaio 2026 - 2a parte
Consiglio comunale: convocazione in seduta ordinaria lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 14:30 nella Sala de' Dugento di Palazzo Vecchio Segui la diretta streaming: youtube.com/@consigliocomu… #Firenze #Florence #ComuneDiFirenze #ConsiglioCo x.com
Convocazione del Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala consiliare P. Nenni per il giorno 16/01/2026 alle ore 8.30. Leggi i punti all’ordine del giorno: https://comune.ciampino.roma.it/it/news/convocazione-del-consiglio-co - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.