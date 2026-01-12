Convocazione del Consiglio Provinciale per venerdì 16 gennaio alle 12

È stata convocata una riunione del Consiglio Provinciale di Salerno, che si terrà venerdì 16 gennaio alle ore 12:00. La convocazione è stata disposta con decreto n. 4 del 12 gennaio 2026 dal Presidente Vincenzo Napoli. L’ordine del giorno sarà comunicato successivamente.

Con decreto n. 4 del 12 gennaio 2026, il Presidente della Provincia di Salerno Vincenzo Napoli convoca il Consiglio Provinciale per il giorno 16 gennaio, alle 12:00.Si ricorda inoltre che la seduta consiliare sarà trasmessa in diretta streaming dal canale istituzionale youtube

