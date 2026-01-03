Ascolti TV | Venerdì 2 Gennaio 2026 Seduci & Scappa davanti a tutti con 16,5% Quarto Grado al 12,1%

Venerdì 2 gennaio 2026 si sono affrontate in prima serata Rai1 e Canale 5, con ascolti rispettivamente del 16,5% e del 12,1%. La sfida televisiva ha visto due produzioni molto diverse: il film “Seduci e scappa” su Rai1 e la pellicola biografica “Cabrini” su Canale 5. Analizziamo i dati di ascolto e le preferenze del pubblico in questa serata di inizio gennaio.

Nuovo confronto tra Rai1 e Canale 5 nella prima serata di venerdì 2 gennaio 2026. Al centro della sfida degli ascolti tv due titoli molto diversi tra loro: da una parte Seduci e scappa, film televisivo proposto dalla rete ammiraglia Rai, dall'altra Cabrini, pellicola biografica trasmessa da Canale 5. Ma chi ha vinto la battaglia degli ascolti nella serata di ieri? Di seguito tutti i dati Auditel relativi alla prima serata, con particolare attenzione ai principali canali del digitale terrestre, per capire come si sono distribuite le preferenze del pubblico in termini di spettatori e share. La prima serata: Rai1 contro Canale 5.

