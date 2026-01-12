Controlli nei locali pubblici Il sindaco di Castelfranco | Niente fuochi per le feste

Il sindaco di Castelfranco Emilia annuncia controlli più severi nei locali pubblici, in particolare durante le festività, in risposta all’incidente di Crans Montana, dove 40 persone hanno perso la vita e molte altre sono rimaste ferite a causa di candele pirotecniche. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e prevenire incidenti simili, rafforzando i controlli e le verifiche nei locali durante le occasioni di aggregazione pubblica.

Ciò che è accaduto a Crans Montana, con 40 morti e 116 feriti a causa di candele pirotecniche che hanno poi provocato un devastante incendio nel locale 'Le Constellation' durante i festeggiamenti del Capodanno 2026, avrà riflessi diretti anche a Castelfranco Emilia. Ad annunciarlo (anche via social) è stato il primo cittadino, Giovanni Gargano, che ha spiegato: "Stiamo predisponendo, con la polizia locale, un' ordinanza contingibile e urgente (che diventerà poi parte del Regolamento comunale di polizia locale) che vieta l'utilizzo di fuochi pirotecnici e artifici similari all'interno dei pubblici esercizi al chiuso su tutto il territorio del Comune di Castelfranco Emilia.

