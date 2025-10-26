Movida sicura il centro di Terni sotto la lente dei controlli | verifiche nei locali pubblici un arresto

Notte di controlli nel centro di Terni. L’operazione “movida sicura” è stata disposta dal questore Michele Abenante: sotto il coordinamento del sostituto commissario Massimiliano Ruggeri, pattuglie della polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno svolto un servizio coordinato di controllo del territorio nel centro storico del capoluogo, finalizzato a garantire una movida sicura e a prevenire il consumo di sostanze stupefacenti - facebook.com Vai su Facebook

#Terni: 42 #multe nella sola #serata di #sabato. A segno la ‘#movida #sicura’ https://umbriaon.it/terni-42-multe-nella-sola-serata-di-sabato-a-segno-la-movida-sicura/… #Umbria #sicurezza #poliziadiStato #carabinieri - X Vai su X

Terni, operazione movida sicura. Controlli su 89 persone, 42 multe e 3 patenti ritirate per guida sotto l’effetto di alcol e droga - Il servizio, coordinato dal vice questore Francesco Falciola, ha visto l’impiego congiunto di numerosi equipaggi di tutte le forze dell'ordine ... Da corrieredellumbria.it

“Movida Sicura” a Terni: raffica di multe per sosta vietata e marciapiedi invasi dalle auto e scooter. 86 persone identificate nel fine settimana - NewTuscia – TERNI – Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore Abenante nell’ambito del piano “Movida Sicura”, volti a garantire sicurezza e vivibilità nelle a ... Lo riporta newtuscia.it

Terni, controlli per la "Movida sicura": 28 multe per sosta irregolare e marciapiedi invasi da auto e scooter - Le pattuglie interforze hanno presidiato le principali vie del centro, da piazza Tacito a largo Ottaviani, fino a via Cavour e via Carrara ... Scrive corrieredellumbria.it