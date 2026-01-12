In Consiglio dei ministri la data del 22-23 marzo Serracchiani su Nordio | Fa spot sul suo libro

Nella riunione del Consiglio dei ministri, prevista per il 22-23 marzo, si discuterà della riforma Nordio, con un primo esito atteso oggi. Intanto, Serracchiani critica il ministro Nordio, accusandolo di dedicarsi troppo alla promozione del suo libro. La questione rimane centrale nel dibattito politico, mentre si avvicina il voto sul referendum sulla riforma della giustizia.

Il primo verdetto sul referendum relativo alla riforma Nordio (in foto, il ministro) della giustizia è atteso per oggi. Il Consiglio dei ministri deciderà infatti quando si voterà, o meglio, salvo colpi di scena confermerà la data anticipata dalla premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno: 22-23 marzo. Data che comunque potrebbe slittare se dovessero spuntarla i cittadini che stanno raccogliendo firme per una nuova richiesta di referendum. Se raggiungessero le 500 mila necessarie entro fine gennaio (in serata superavano le 340 mila) farebbero ricorso alla Consulta, mettendo in discussione la data. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

