Referendum giustizia si voterà 22 e 23 marzo

Il 22 e 23 marzo si terranno le elezioni referendarie sulla riforma della giustizia, che riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Questa consultazione mira a modificare l’assetto istituzionale del sistema giudiziario italiano, offrendo un’opportunità di confronto e di partecipazione democratica. La partecipazione degli elettori sarà importante per esprimere il proprio punto di vista su questa proposta di modifica costituzionale.

data referendum giustizia

Referendum giustizia, a Firenze la sinistra garantista sposa il Sì. Morando: "Distinguiamo la riforma dal colore politico" x.com

Giuseppe Conte (M5S): "Referendum Giustizia, la riforma serve solo a chi l'ha proposta" #REFERENDUMGIUSTIZIA #referendum #riformagiustizia #M5S #GiuseppeConte #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/giuseppe-conte-m5s-referendum-giustizi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.