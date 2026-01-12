Referendum giustizia si voterà 22 e 23 marzo

Da imolaoggi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 e 23 marzo si terranno le elezioni referendarie sulla riforma della giustizia, che riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Questa consultazione mira a modificare l’assetto istituzionale del sistema giudiziario italiano, offrendo un’opportunità di confronto e di partecipazione democratica. La partecipazione degli elettori sarà importante per esprimere il proprio punto di vista su questa proposta di modifica costituzionale.

Si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo per la riforma della giustizia, che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. È stato deciso durante la riunione del Consiglio dei ministri di lunedì 12 gennaio. Nelle stesse giornate si terranno anche le elezioni suppletive per i collegi lasciati vuoti in Veneto da. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

referendum giustizia si voter224 22 e 23 marzo

© Imolaoggi.it - Referendum giustizia, si voterà 22 e 23 marzo

Leggi anche: Referendum giustizia 2026, il governo fissa la data: si voterà il 22 e 23 marzo

Leggi anche: Referendum sulla giustizia, il governo ha deciso la data: si voterà il 22 e 23 marzo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

referendum giustizia voter224 22Referendum giustizia, decisa la data: sarà il 22 e 23 marzo - Lo ha stabilito, secondo quanto si apprende, il Consiglio dei ministri nella riunione ... lapresse.it

data referendum giustizia

Video data referendum giustizia

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.