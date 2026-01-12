Referendum giustizia si voterà 22 e 23 marzo
Il 22 e 23 marzo si terranno le elezioni referendarie sulla riforma della giustizia, che riguarda la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Questa consultazione mira a modificare l’assetto istituzionale del sistema giudiziario italiano, offrendo un’opportunità di confronto e di partecipazione democratica. La partecipazione degli elettori sarà importante per esprimere il proprio punto di vista su questa proposta di modifica costituzionale.
Si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo per la riforma della giustizia, che prevede la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. È stato deciso durante la riunione del Consiglio dei ministri di lunedì 12 gennaio. Nelle stesse giornate si terranno anche le elezioni suppletive per i collegi lasciati vuoti in Veneto da.
