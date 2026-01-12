Congedo parentale fino a 14 anni si può già fruire anche se i registri elettronici non sono aggiornati per la richiesta

A partire dal 1° gennaio 2026, le nuove disposizioni sulla fruizione del congedo parentale fino a 14 anni e sui permessi per malattia del figlio si applicano anche ai dipendenti del settore scolastico, anche se i registri elettronici non sono ancora aggiornati. Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 consentono di usufruire di tali benefici fin da subito, garantendo maggiore flessibilità alle famiglie e ai lavoratori.

Le novità prevista per il congedo parentale (altresì per i permessi per malattia del figlio) in Legge di Bilancio 2026 decorrono dal 1° gennaio 2026, pertanto sono fruibili dal personale della scuola anche se i registri elettronici non sono stati ancora adeguati.

