Congedo parentale per figli fino a 14 anni si cambia | più giorni e nuovi incentivi Le novità in Manovra

Congedo parentale, si cambia. Nella legge di bilancio sono state introdotte alcune importanti novità per il periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori per prendersi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Congedo parentale per figli fino a 14 anni, si cambia: più giorni e nuovi incentivi. Le novità in Manovra

