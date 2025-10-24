Congedo parentale fino ai 14 anni del figlio come cambia con la Manovra 2026

Quifinanza.it | 24 ott 2025

La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce un cambiamento importante per le famiglie italiane. I genitori potranno infatti usufruire del congedo parentale fino ai 14 anni del figlio, contro i 12 anni previsti attualmente. L’estensione di due anni consente una maggiore flessibilità nell’organizzazione familiare, permettendo di gestire periodi di assenza dal lavoro anche durante l’adolescenza dei figli. Il congedo parentale resta una misura facoltativa, distinta dal congedo di maternità o paternità obbligatorio. Complessivamente, il periodo massimo fruibile è di 10 mesi tra entrambi i genitori, che può salire a 11 mesi se il padre ne utilizza almeno 3, anche in modo non continuativo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

