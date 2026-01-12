Confidential stasera su YouTube la storia di Nikita ex camorrista e guardia del corpo del boss

Da fanpage.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle ore 22 torna "Confidential": la storia della ex killer di camorra nella prossima puntata del talk live in onda su Youtube. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: “Mi do fuoco sul palco della Scala”, la storia di Beatrice Del Bo, il corpo di una donna che si ribella

Leggi anche: De Laurentiis dopo la Supercoppa si rivolge agli “irriverenti”: “Vi racconterò la vera storia del 2023”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

confidential stasera youtube storiaConfidential, stasera su YouTube: la storia di “Nikita”, ex camorrista e guardia del corpo del boss - Stasera alle ore 22 torna "Confidential": la storia della ex killer di camorra nella prossima puntata del talk live in onda su Youtube ... fanpage.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.