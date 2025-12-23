Mi do fuoco sul palco della Scala la storia di Beatrice Del Bo il corpo di una donna che si ribella
Beatrice Del Bo è un'attrice italiana emigrata a Berlino, protagonista alla Scala: nel "Macbeth nel distretto di Mcensk" è una delle torce umane che stupisce il pubblico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
