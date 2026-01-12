Concorso PNRR3 docenti infanzia e primaria | si può ricevere la traccia tramite email 24 ore di tempo per preparare lezione simulata

Il concorso PNRR3 per docenti infanzia e primaria, bandito con DDG n. 2938/2025, prevede una prova orale in cui i candidati devono sviluppare una lezione simulata. La traccia viene inviata tramite email e si dispone di 24 ore per preparare l’esposizione. Questa fase mira a valutare le competenze pedagogiche e didattiche dei candidati, secondo quanto previsto dall’articolo 7, commi 2 e 3 del Decreto ministeriale.

Prova orale infanzia e primaria concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025, la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 del Decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, viene estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. La convocazione arriva al candidato almeno 15 giorni prima rispetto la data della prova. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Materiali di preparazione inclusi Leggi anche: Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Materiali di preparazione inclusi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti; Concorso docenti PNRR 3: prove orali tra problemi e ritardi. Si riuscirà davvero a concludere per settembre?; Esempi domande prova orale Concorso PNRR 3 Docenti; Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Materiali di preparazione inclusi. Concorso docenti PNRR3, voto minimo può attendere. Quesiti contestati rallentano la procedura: la conferma - Concorso docenti PNRR3: la prova scritta per la scuola secondaria è stata svolta tra il 1° e il 5 dicembre 2025. orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti - La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, ... orizzontescuola.it Esempi domande prova orale Concorso PNRR 3 Docenti - La prova orale del concorso PNRR 3 per docenti prevede domande disciplinari estratte dai candidati al momento dell'esame. ticonsiglio.com

# **prova orale di concorso pnrr3 prova orale concorso docenti si presenta in Ferrari** - facebook.com facebook

Prova orale Chi supera la prova scritta del concorso PNRR3 accederà alla prova orale. La prova orale prevede una durata 45 minuti per valutare leconoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto richiest… x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.