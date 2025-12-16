Concorso Abc Napoli 2026 57 assunzioni a tempo indeterminato col diploma | impiegati idraulici e elettricisti

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Concorso Abc Napoli 2026 offre 57 posti a tempo indeterminato per diplomati, includendo ruoli di impiegati, idraulici ed elettricisti. Questa opportunità è rivolta a candidati interessati a lavorare presso l'acquedotto di Napoli. Nell'articolo vengono illustrate le figure richieste, i requisiti necessari e le modalità di presentazione della domanda.

Immagine generica

Concorso pubblico Abc Napoli 2026, l'acquedotto di Napoli, per 57 assunzioni: tutte le figure richieste, i requisiti e come fare domanda. Fanpage.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

LAzienda Speciale ABC di Napoli e la finalità del Bene Comune - Alex Zanotelli

Video LAzienda Speciale ABC di Napoli e la finalità del Bene Comune - Alex Zanotelli

concorso abc napoli 2026Concorso Abc Napoli 2026, 57 assunzioni a tempo indeterminato col diploma: impiegati, idraulici e elettricisti - Concorso pubblico Abc Napoli 2026, l'acquedotto di Napoli, per 57 assunzioni: tutte le figure richieste, i requisiti e come fare domanda ... fanpage.it

concorso abc napoli 2026Concorsi ABC Napoli: 57 assunzioni di impiegati Addetti front office e Operatori di manutenzione - ABC Napoli, società che gestisce il servizio idrico e l’acquedotto di Napoli, ha indetto concorsi per 57 assunzioni a tempo indeterminato. ticonsiglio.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.