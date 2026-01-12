Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Lazio

Sono disponibili le convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, inclusa la regione Lazio. Le convocazioni per il concorso DDG n. 2398/2025 sono state inviate ai candidati ammessi, ovvero coloro che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, con le convocazioni destinate a coloro che hanno superato le valutazioni preliminari.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale.

