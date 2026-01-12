Concorso docenti PNRR3 voto minimo infanzia e primaria Nuovo avviso Umbria

È stato pubblicato il nuovo avviso Umbria per il concorso docenti PNRR3, dedicato alle scuole dell'infanzia e primaria. Per accedere alla prova orale, è richiesto un voto minimo come indicato nel bando DDG n. 2938/2025. Questa procedura rappresenta un’opportunità importante per i candidati in possesso dei requisiti, con attenzione alle modalità di selezione e ai criteri di valutazione stabiliti.

