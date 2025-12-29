Il concorso docenti PNRR3 prevede un voto minimo di 70 per la scuola dell'infanzia e 74 per la primaria per l'accesso alla prova orale. Di seguito, gli avvisi pubblicati dagli USR, tra cui quello del USR Veneto, aggiornano i candidati sui requisiti necessari. L’USR Molise è stato il primo a ufficializzare i punteggi minimi richiesti, fornendo indicazioni importanti per la partecipazione alla prova orale.

Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 29382025. L'articolo Concorso docenti PNRR3: voto minimo infanzia e primaria per accedere a prova orale. AVVISI COMPLETO con USR Veneto . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

