Concorso docenti PNRR3 | voto minimo infanzia e primaria per accedere a prova orale AVVISI COMPLETO con USR Veneto
Il concorso docenti PNRR3 prevede un voto minimo di 70 per la scuola dell'infanzia e 74 per la primaria per l'accesso alla prova orale. Di seguito, gli avvisi pubblicati dagli USR, tra cui quello del USR Veneto, aggiornano i candidati sui requisiti necessari. L’USR Molise è stato il primo a ufficializzare i punteggi minimi richiesti, fornendo indicazioni importanti per la partecipazione alla prova orale.
Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 29382025. L'articolo Concorso docenti PNRR3: voto minimo infanzia e primaria per accedere a prova orale. AVVISI COMPLETO con USR Veneto . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: voti minimi infanzia e primaria per accedere alla prova orale. AVVISI USR
Leggi anche: Concorso docenti PNRR3: voti minimi infanzia e primaria per accedere alla prova orale. AVVISI USR
Concorso docenti PNRR3, tanta fretta per la prova scritta e poi... nessuna notizia. Ed è già Natale; Concorso docenti PNRR3: ecco i punteggi minimi per la prova orale [LE TABELLE]; Concorso docenti PNRR3, Infanzia e Primaria: voti minimi prova orale [Aggiornato al 19 Dicembre]; Voto minimo per accesso prove orali concorso docenti PNRR3: potrebbe ancora cambiare?.
Concorso docenti PNRR3: voto minimo a gennaio 2026, prove orali in primavera, graduatorie a giugno? La timeline possibile - I candidati che hanno conseguito almeno 70/100 sono in attesa di conosc ... orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3, tanta fretta per la prova scritta e poi… nessuna notizia. Ed è già Natale - 2939/2925 è già stata svolta tra il 27 novembre e ... orizzontescuola.it
Concorso PNNR3, al via lo scioglimento per le riserve: le scadenze - Di seguito le date e le scadenze da rispettare e come poter accedere all'istanza. catania.liveuniversity.it
Entrano nella fase decisiva le procedure del Concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 per scuola dell’infanzia e primaria e DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria. Dopo lo svolgimento delle prove scritte, gli Uffici scolastici regionali (USR - facebook.com facebook
Concorso docenti PNRR3: la prova scritta dei bandi DDG n. 2938/2025 e DDG n. 2939/2925 è già stata svolta tra il 27 novembre e il 5 dicembre 2025. Gli USR (manca solo Veneto) hanno già pubblicato il voto minimo per l'accesso alla prova orale e, nella ma x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.