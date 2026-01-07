Concorso docenti PNRR3 errata corrige voto minimo infanzia sostegno Puglia | da 70 a 72 AVVISO

L’Avviso relativo al Concorso docenti PNRR3 in Puglia segnala un aggiornamento: il voto minimo per l’accesso alla prova orale dell’infanzia con sostegno è stato elevato da 70 a 72. Questa modifica riguarda il decreto DDG n. 2938/2025 e si applica alle candidate e ai candidati che intendono partecipare al concorso, garantendo maggiore chiarezza sui requisiti di ammissione.

