Concorso docenti PNRR3 ecco voto minimo di accesso alla prova orale | in tanti casi sufficiente il 70 Avviso USR
Il concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2938/2025 e n. 2939/2025, riguarda la scuola secondaria. Di seguito sono riportate le informazioni sul voto minimo necessario per accedere alla prova orale, secondo le indicazioni degli USR, con molti casi in cui basta il punteggio del 70%.
Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria. Ecco il voto minimo per l'accesso alla prova orale, come indicato dagli USR. ATTENZIONE: l'elenco verrà aggiornato con i nuovi Avvisi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: la Commissione nazionale ha pubblicato i Quadri di riferimento per la prova orale infanzia e primaria DDG n. 2938/2025. Vai su X
Concorso docenti PNRR3: la prova orale. Chi partecipa, come si svolge, almeno 70/100 per superarla. https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-pnrr3-la-prova-orale-chi-partecipa-come-si-svolge-almeno-70-100-per-superarla-lo-speciale/ - facebook.com Vai su Facebook
Concorso docenti PNRR3: si attende voto minimo. GPS: si attende parere CSPI. Elenchi regionali: si attende decreto. RISPOSTE AI QUESITI - Riapertura e aggiornamento GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, concorso docenti PNRR3, elenchi regionali per il ruolo. Lo riporta orizzontescuola.it
Concorso docenti PNRR3: si attenderà scioglimento della riserva per voto minimo e prove orali? Neoabilitati “prendono tempo”? - Il Concorso docenti PNRR3 rischia di entrare in un cortocircuito: i bandi DDG n. Come scrive orizzontescuola.it