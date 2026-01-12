Con le buone o le cattive sarà nostra | per CBS le trattative USA-Danimarca per la Groenlandia sono vicine

Le trattative tra Stati Uniti e Danimarca riguardo alla Groenlandia stanno per entrare in una fase decisiva. Il governo statunitense, sotto la guida dell’amministrazione Trump, si prepara a discutere questioni di rilevanza strategica e geopolitica, segnando un momento importante nelle relazioni diplomatiche. Questa trattativa, che coinvolge interessi e ambizioni di lungo termine, rappresenta un capitolo significativo nelle dinamiche internazionali attuali.

Il governo degli Stati Uniti guidato da Donald Trump sta per aprire ufficialmente una delle trattative diplomatiche più insolite e tese degli ultimi decenni. Secondo la CBS Mercoledì prossimo, 14 gennaio 2026, alcuni delegati americani incontreranno i rappresentanti della Danimarca per discutere il futuro della Groenlandia. Nonostante l’isola sia un territorio autonomo sotto la sovranità danese, la Casa Bianca ha confermato di volerla acquisire, definendo l’operazione una priorità strategica e psicologica per il successo dell’America. Il motivo principale dietro questo interesse non è solo commerciale, ma riguarda la sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

