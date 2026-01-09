Trump | Gli Stati Uniti decideranno le compagnie petrolifere operative in Venezuela Groenlandia? La prendiamo con le buone o con le cattive

Durante un incontro alla Casa Bianca con i principali operatori petroliferi mondiali, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti decideranno quali compagnie potranno operare in Venezuela nel settore petrolifero. Inoltre, ha menzionato la Groenlandia, sottolineando che il suo paese potrebbe intervenire con diverse strategie. Queste dichiarazioni evidenziano l’attenzione degli Stati Uniti sulle future dinamiche energetiche e geopolitiche in queste aree.

Donald Trump ha dichiarato alla Casa Bianca, nel corso di un incontro con i principali petrolieri mondiali, che saranno gli Stati Uniti a decidere quali compagnie potranno lavorare in Venezuela nell'ambito delle future attività legate all'industria petrolifera del paese sudamericano. Il presidente statunitense ha fatto riferimento anche alle reazioni internazionali alla recente operazione militare.

Stati Uniti Trump, «Usa decideranno quali compagnie lavoreranno in Venezuela» - Donald Trump ha detto ai petrolieri riuniti alla Casa Bianca che saranno gli «Stati Uniti a decidere quali compagnie potranno lavorare in Venezuela». bluewin.ch

Trump ai petrolieri: “Gli Usa decideranno quali compagnie lavoreranno in Venezuela” - Il presidente nell’incontro alla Casa Bianca (presente anche l’Eni) avverte: “Le società big oil investiranno 100 miliardi di soldi loro, ma serve protezione. msn.com

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rilasciato un’intervista al New York Times, in cui ha sostanzialmente detto di considerare i suoi poteri senza alcun reale limite. Trump ha infatti detto che l’unica cosa che può fermarlo è la sua moralità, aggiungend - facebook.com facebook

Donald Trump insiste che gli Stati Uniti prenderanno la Groenlandia "con le buone o con le cattive". "Non vogliamo la Cina o la Russia come vicini", ha aggiunto. "Al momento non parlo di soldi per la Groenlandia, ma potrei. Faremo qualcosa che gli piaccia x.com

