Donald Trump ha recentemente riaffermato il suo interesse per la Groenlandia, dichiarando che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire per acquisirla, preferibilmente senza conflitti. La questione ha suscitato attenzione internazionale, considerando le implicazioni strategiche e geopolitiche di un possibile interesse americano sull’isola. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra grandi potenze e di attenzione crescente verso le risorse e le posizioni strategiche del Nord Atlantico.

Donald Trump non molla l’obiettivo Groenlandia. “La prenderemo con le buone o con le cattive”, ha avvertito dalla Casa Bianca il presidente Usa che ha aggiunto: “Non vogliamo la Cina o la Russia come vicini”. E ha spiegato: “Al momento non parlo di soldi per la Groenlandia, ma potrei. Faremo qualcosa che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo Mosca o Pechino prenderanno il controllo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, Trump: "Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive"

