Usa Trump | Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive

Donald Trump ha recentemente riaffermato il suo interesse per la Groenlandia, dichiarando che gli Stati Uniti sono pronti a intervenire per acquisirla, preferibilmente senza conflitti. La questione ha suscitato attenzione internazionale, considerando le implicazioni strategiche e geopolitiche di un possibile interesse americano sull’isola. Questa dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni tra grandi potenze e di attenzione crescente verso le risorse e le posizioni strategiche del Nord Atlantico.

Donald Trump non molla l’obiettivo Groenlandia. “La prenderemo con le buone o con le cattive”, ha avvertito dalla Casa Bianca il presidente Usa che ha aggiunto: “Non vogliamo la Cina o la Russia come vicini”. E ha spiegato: “Al momento non parlo di soldi per la Groenlandia, ma potrei. Faremo qualcosa che gli piaccia o meno, perché se non lo facciamo Mosca o Pechino prenderanno il controllo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump: "Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive" Leggi anche: Groenlandia, l’annuncio di Trump: “La prenderemo con le buone o con le cattive” Leggi anche: Groenlandia, Trump: “La prenderemo con le buone o con le cattive” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trump: «Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive». I partiti locali vogliono l’autonomia; Trump: “Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive”; La Casa Bianca studia l'acquisto della Groenlandia. Vance: Essenziale per la sicurezza Usa - Casa Bianca, Trump ai media: Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive; Trump: abbiamo bisogno della Groenlandia. Tajani: l’Ue garantisca l’indipendenza del territorio. Usa, Trump: «Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive» - «La prenderemo con le buone o con le cattive», ha avvertito dalla Casa Bianca il presidente Usa che ha aggiunto: «Non vogliamo la Cina o la ... video.corriere.it

Trump: "Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive". I partiti dell'isola: "Non vogliamo essere americani" - Altrimenti Russia o Cina se ne impadroniranno", ha ribadito il presidente Usa qualche ora dopo che Giorgia Meloni aveva affermato di non ritenere al momento ... today.it

Trump torna all'attacco sulla Groenlandia, pronto a prenderla a ogni costo perché "la vogliono Russia e Cina" - Da notare che non solo la Groenlandia è parte della Danimarca, che è una nazione della Nato, e che quindi qualsiasi attacco russo o cinese attiverebbe gli articoli di mutua difesa dell’alleanza, ma ... virgilio.it

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

LA DIRETTA - Trump: «Prenderemo la Groenlandia con le buone o le cattive. Decideremo noi quali compagnie lavoreranno in Venezuela» - facebook.com facebook

Trump: «Prenderemo la Groenlandia con le buone o con le cattive» ilsole24ore.com/art/trump-pren… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.