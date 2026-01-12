Commercialisti Cuchel Anc | Chiarezza sulla procedura di affidamento della piattaforma di voto

L'Associazione Nazionale Commercialisti ha inviato al Ministero della Giustizia una segnalazione riguardante la procedura di affidamento della piattaforma di voto. La comunicazione mira a fornire chiarimenti approfonditi sul procedimento e sul contenzioso amministrativo in corso, alla luce di nuovi elementi emersi dai media. L'obiettivo è favorire una maggiore trasparenza e comprensione delle modalità di affidamento e delle eventuali criticità legate alla gestione della piattaforma.

L'Associazione Nazionale Commercialisti ha trasmesso al Ministero della Giustizia una nuova e articolata segnalazione, alla luce di ulteriori elementi emersi dalla lettura dei media, che consentono una più completa ricostruzione del procedimento e del contenzioso amministrativo attualmente pendente. In particolare, risulterebbero: una comunicazione di esclusione priva di adeguata motivazione; una istanza di accesso agli atti presentata dalla società non affidataria rimasta senza riscontro; l'assenza di documentazione pubblicamente conoscibile relativa ai criteri di comparazione, alle valutazioni tecniche e agli atti istruttori posti a fondamento della scelta; un affidamento disposto per un importo di circa 119.

